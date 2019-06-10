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10.06.19 08:38

В НАТО призвали к урегулированию политического кризиса в Молдове путем диалога

В НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдове и призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога.

молдова,парламент

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении официального представителя нато Оаны Лунгеску в Twitter.

"НАТО с озабоченностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова, являющейся давним партнером. Мы призываем все политические силы Молдовы проявлять спокойствие, сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога", - написала она.

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Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

В НАТО призвали к урегулированию политического кризиса в Молдове путем диалога 01

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