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10.06.19 09:01

Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием

В конце концерта на Потемкинской лестнице от сильного ветра сломалась металлическая конструкция со звуковым оборудованием.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней.

Оперативно среагировав, они быстро отвели гражданское население подальше от конструкции и та, рухнув, никого не задела.

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Сейчас сведения о данном событии внесены в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки.

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