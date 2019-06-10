Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней.

Оперативно среагировав, они быстро отвели гражданское население подальше от конструкции и та, рухнув, никого не задела.

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Сейчас сведения о данном событии внесены в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки.