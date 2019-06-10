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10.06.19 09:22

Из-за обстрелов террористов разведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, - штаб

В результате нарушений режима прекращения огня со стороны террористов в очередной раз сорваны договоренности по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

Из-за обстрелов террористов разведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.

Так, командование операции Объединенными силами сообщает, что в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий, определенных минского договоренностям, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

"Начиная с 7 июня 2019, со стороны российских оккупационных войск состоялись обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Учитывая указанное, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019 г.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств.

Из-за обстрелов террористов разведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, - штаб 01

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