Я был наивным глупцом и романтиком, - Борислав Береза назвал 13 политических истин нардепа

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (внефракционный) Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

"Когда я шел в политику, то думал, что приду я сейчас и все сделаю, как считаю нужным, исправлю всю ту фигню, которая портит нам жизнь и сделаем мы это очень быстро. Могу теперь признать, что я был наивным глупцом и романтиком. Так вот за эти четыре с половиной года работы в парламенте я пришел к нескольким выводам. И назвал их - чертова дюжина политических истин", - заявил нардеп.

"1. В одиночку невозможно ничего кардинально изменить в политической жизни Украины. А порядочные люди со схожими взглядами и принципами, к сожалению, раскиданы по разным политпроектам и не могут объединившись в одну фракцию или группу влиять на процессы внутри ВР. Да и просто объединиться им крайне непросто. Вопрос объединения в украинской политике - это вечная проблема. Почему-то нам легче объединяться против кого-то, а не во имя достижения чего-то.

2. То, что ты хочешь сделать людям хорошо, наткнется на противодействие со стороны тех, кого все устраивает. Или тех, кому это мешает. У них связи, кумовство, обязы. И ты вспоминаешь первый пункт. Ведь один в поле не воин. Поэтому команда единомышленников - это залог потенциального успеха.

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3. Твоя точка зрения не эталон и не является единственно верной. Необходимо слушать экспертов и профессионалов. Слушать, даже если тебе не нравится то, что они говорят. Поэтому окружи себя командой и помни о пункте номер один. Главное, чтоб квалификация экспертов и советников была бы выше, чем у тебя. Не стыдно учиться у более умных и знающих, глупо окружать себя теми, кто всегда и во всем тебе поддакивают.

4. Людей не сильно интересуют нюансы, но они легко верят громким обещаниям. Если ты пообещаешь им удочку и научить рыбачить, а твой конкурент пообещает им рыбу, то твоя позиция проиграет. Люди чаще всего голосуют за того, кто пообещает реализовать их желания, даже если они несбыточны, чем за того, кто пообещает бороться за их права и работать в их интересах. Избиратель хочет быстрого счастья. Бывают исключения. Но они исключения, а не правило.

5. Если ты что-то сделал, но об этом не рассказал, то этого не существует для общественного восприятия. Поэтому засунь свою скромность куда подальше и после того, как сделал - освещай твою деятельность. Политика штука публичная. Но у наших людей в голове часто живет бардак и очень скоро ты поймешь, что чтоб ты не сделал всегда будут недовольные. Есть такой парадокс восприятия: "Если депутат рассказывает о том, что делает, то значит он пиарится. Если депутат не рассказывает о том, что делает, то в головах людей он бездельник". Привыкайте к этому.

6. Если ты ждёшь, что люди воспримут тебя, как рыцаря в сияющих доспехах, то забудь. И о том, что все бросятся тебе помогать забудь. Советами закидают, а помощь - это исключение, но не правило. Еще одно исключение. И не сильно рассчитывай на благодарность. Не принято говорить спасибо и помнить хорошее. Такая вот традиция у нас, плохая.

7. Если ты думаешь, что в ВР все бросятся объединятся с тобой, чтобы сделать массу хорошего, то эту фантазию реальность разобьёт вдребезги. У кого-то лидерские амбиции, кому-то его руководство или спонсор запрещает, а кто-то лишь играет роль. И не более. А публика будет недоумевать, почему вы не хотите объединить усилия. Вы же на одной стороне баррикад.

8. Сделать по-справедливости или по-закону - это разные вещи. Через некоторое время ты начинаешь понимать, что не все так, как хотелось бы, а для того чтобы это поменять действительно нужны политическая воля и 226 голосов, которых во имя просто светлого будущего Украины часто найти просто невозможно. И не потому, что ты предлагаешь плохое решение, а потому, что это решение не в интересах крупных финансово-промышленных групп или олигархов.

9. Чтобы ты не делал всегда найдутся те кому это не нравится и кто будет искать скрытый смысл в том, что ты делаешь. И даже если ты запостишь прогноз погоды, то всегда найдутся те, кто увидят в этом #зраду. Поэтому надо "забить" и делать свое дело ориентируясь на симпатиков, единомышленников и экспертную среду.

10. Фейсбук - это лишь одно из отражений нашей жизни. И его тренды - это ещё не тренды всего общества. Выборы тому доказательств. К тому же фб это лишь срез активной части населения, которая, как ни странно, на выборы ходить не любит. Для политика главным остаётся телевизор и личное общение с избирателем. Все остальное - чистые манипуляции. К тому же помните, что аудитория фейсбука ограничена. Так что фейсбук лишь может "подсветить" ваше появление на телевизоре помноженное на личное общение с жителями округа. А общение дает не только обратную связь, но и много информации.

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11. В политике нет белого и черного. Но есть масса полутонов. И если раньше я думал, что есть наши и не наши, то теперь я знаю, что среди "наших" мразей и подонков хватает. А среди "не наших" вдруг находятся те, кто держат слово и не ударят в спину. Вот такая хренотень. Все как в жизни. Нет святых, но хватает чертей с обеих сторон. Поэтому изучив некоторые списки я понял, что вой разочарования будет стоять еще тот. Не хотите разочаровываться? Не создавайте себе тогда кумира и не идеализируйте политиков. Но ведь будете...

12. Есть масса моментов, которые неизвестны широкой публике, но ты о них знаешь. Но знать потому, что ты посвящен в информацию и иметь доказательства на руках - это разные вещи. А еще есть информационные войны, которые убеждают людей верить в фейки. Переубеждать кого-либо - это последнее дело. И если ты напишешь, что депутат Вася редкое гуано и известными тебе фактами подтвердишь, что он работает на олигарха или он просто преступник, то те кто возвел его на постамент и видят в нем кумира не захотят разочаровываться. Так устроена природа большинства из нас. Люди не хотят расставаться со своими розовыми очками, страшилками и мифами. Время все расставит на свои места. Не быстро, но расставит. Я в это не столько верю, сколько на это надеюсь. Есть примеры, которые это подтверждают. Так сидим на берегу реки и ждём... Сидя метать дротики во врагов не удобно, но и не возбраняется.

13. Самый главный вывод, который я сделал, что миф о том, что политика - это грязное дело, лишь миф. Реальность значительно хуже. Политика - это выгребная яма. И людям с тонким обонянием там нечего делать. Кстати, исходя из работы в ПАСЕ, из посещения более 10 иностранных парламентов и из общения с европейскими коллегами, могу сказать, что так практически везде. Правда где-то видимость лучше, а где-то хуже. Это зависит от качественного состава парламента", - поделился Береза своими наблюдениями.

"Зачем я это написал? Это такой себе информационный листок для всех тех, кто мечтает прийти в политику и все, как наладить там... Ну, помните, я вначале уже писал? Так вот постарайтесь прочитать эту чёртову дюжину и сделайте свои выводы перед тем, как начинать этот адский марафон. Но главное помните две вещи - Вы должны верить в то, что хотите сделать и без команды у вас ни хрена не получится. Каха Бендукидзе когда-то сказал, что если молодой огурец поместить в банку с солеными огурцами, то уже через некоторое время он адаптируется к среде и станет соленым огурцом. Не будьте огурцами. Будьте камнями. И тогда даже помещение вас в агрессивную среду не изменит вашей сути. И объединяйтесь с себе подобными. Тогда можно достигать успеха. Проверено на себе. Удачи", - резюмировал нардеп.





