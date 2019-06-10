На Одесчине пьяный водитель ВАЗ врезался в автомобиль патрульных, пострадал полицейский. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области, во время проверки документов в припаркованный служебный автомобиль врезался другой ВАЗ, в результате чего полицейский получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован правоохранитель.

"На большой скорости в припаркованный на обочине служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками влетел другой ВАЗ, за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками опьянения. В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Сейчас он в больнице с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой", -отметили в полиции.

Виновник ДТП был доставлен в отдел полиции, он прошел медицинское освидетельствование на состояние алкоголя в крови. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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