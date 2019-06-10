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10.06.19 10:06

На Одесчине пьяный водитель ВАЗ врезался в автомобиль патрульных, пострадал полицейский. ФОТО

В Черноморске Одесской области полицейский получил травмы различной степени во время проверки документов водителя ВАЗа, который подрезал автомобиль правоохранителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области, во время проверки документов в припаркованный служебный автомобиль врезался другой ВАЗ, в результате чего полицейский получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован правоохранитель.

На Одесчине пьяный водитель ВАЗ врезался в автомобиль патрульных, пострадал полицейский 01

"На большой скорости в припаркованный на обочине служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками влетел другой ВАЗ, за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками опьянения. В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Сейчас он в больнице с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой", -отметили в полиции.

На Одесчине пьяный водитель ВАЗ врезался в автомобиль патрульных, пострадал полицейский 02

Виновник ДТП был доставлен в отдел полиции, он прошел медицинское освидетельствование на состояние алкоголя в крови. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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