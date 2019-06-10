Патруль наблюдателей попал под обстрел на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ

Об этом сообщила пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста наемников РФ на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от Молодежного.

В 14:34 к патрулю подошли два наемника РФ. "После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост. В 14:36 три члена патруля миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м к югу", - отметили в пресс-службе.

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В ОБСЕ уточнили, что после этого они услышали, как, по крайней мере, три пули пролетели из западного направления примерно в пяти метрах над ними.

Патруль СММ вернулся на свою базу в Кадиевку (бывший Стаханов. - Ред.).