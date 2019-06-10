В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 70 человек, во время пожаров - 10, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 731 ЧП. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 45 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 75 пожаров, спасены на пожарах 26 человек и не допущено уничтожение огнем 358 зданий и 37 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 82 тыс. грн.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 346 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 304 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибло 70 человек.