В Украине начали начислять пеню за долги по коммунальным услугам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.
"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.
Размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком, а начисляется она на ту сумму, которая образуется с момента заключения такого договора.
Штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.
Тем потребителям, которые не оплатили коммуналку вовремя по причине невыплаты субсидий, штрафы начислять не будут.