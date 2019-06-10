В Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина", "Голос", - опрос КМИС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцопрос.

Согласно обнародованным в понедельник на сайте КМИС данным, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 32,1% всех респондентов, (34,4% среди тех, кто собирается голосовать и 48,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором), за "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свои голоса 7,8% опрошенных (8,4% и 11,8% соответственно), "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (после переименования – "Европейская солидарность") получил бы поддержку 5,4% украинцев (5,8% и 8,1% соответственно), ВО "Батькивщина" - 5,1% (5,5% и 7,8% соответственно).

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С учетом 5-процентного проходного барьера на выборах в парламент также имеет высокие шансы пройти в Верховную Раду партия "Голос" Святослава Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,7% всех респондентов (4% среди тех, кто собирается голосовать и 5,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).

За партию "Сила и честь" отдали бы свои голоса 2,5% респондентов, (2,7% среди тех, кто собирается голосовать и 3,8% среди тех, кто определился с выбором), за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,9% опрошенных (2,1% и 2,9% соответственно). ВО "Свобода" готовы поддержать 1,3% респондентов (1,4% и 1,9% соответственно), а "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко - 1,2% (1,3% и 1,8% соответственно).

Все остальные партии в списке набрали бы менее 1% голосов, в частности "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 0,3% всех респондентов, 0,4% среди тех, кто собирается голосовать и 0,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

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При этом 24,2% респондентов заявили, что не определились, за какую партию они бы сейчас голосовали, еще по 1,5% отказались ответить, либо сказали, что испортили бы бюллетень, а 6,6% - не принимали бы участия в голосовании.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 26 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошено 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.