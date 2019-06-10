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10.06.19 11:17

Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду

Радикальная партия в понедельник, 10 июня, в киевском парке имени Шевченко провела съезд, на котором объявила об участии в выборах Верховной Рады.

Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду

На съезде партии были объявлены лидеры партийного списка, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

  1. Олег Ляшко, лидер Радикальной партии
  2. Виктор Галасюк, депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства
  3. Андрей Лозовой, депутат Верховной Рады
  4. Инга Маковецкая, замглавы Черновицкого облсовета
  5. Иван Савка, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
  6. Олег Аверьянов, депутат Верховной Рады
  7. Сергей Скуратовский, депутат Верховной Рады
  8. Дмитрий Линько, депутат Верховной Рады
  9. Алена Кошелева, депутат Верховной Рады
  10. Виктор Вовк, депутат Верховной Рады
  11. Алексей Ленский, депутат Верховной Рады
  12. Георгий Логвинский, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
  13. Валерия Заружко, депутат Верховной Рады
  14. Олег Куприенко, депутат Верховной Рады
  15. Денис Силантьев, бывший пловец, депутат Верховной Рады
  16. Владимир Кравценюк
  17. Сергей Свисталюк
  18. Александр Качур
  19. Татьяна Зеленко
  20. Сергей Крамаренко

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