Билецкий рассказал о целях объединения со "Свободой"

Указанное видеообращение было опубликовано вчера, 9 июня, на сайте политической партии "Национальный Корпус", сообщает РБК-Украина.

Политик начал с того, что прекращение войны на Донбассе не должно произойти путем капитуляции Украины, а в противостоянии с Россией Украина может полагаться только на собственные силы.

"Пророссийские силы будут говорить, что мир возможен только после капитуляции. Либералы будут рассказывать, что к миру могут привести только международные арбитры и вечные переговоры. Мы должны говорить простые и честные вещи о том, что сила украинцев в них самих, что, полагаясь исключительно на собственную силу, мы можем получить мир, миру быть только после того, как над Донецком будет поднят украинский флаг", – заявил Андрей Билецкий.

Лидер "Национального Корпуса" рассказал также, что возможный состав нового парламента вызывает у него много сомнений и опасений, поскольку с большой вероятностью его основой станут пророссийские политики. Он подчеркнул, что действенным противовесом таким пророссийским элементам в парламенте могут стать только представители объединенных националистов – "Национального Корпуса" и "Свободы".

"Кроме внешнего фронта в Украине есть еще и внутренний фронт. Нет сомнения, что эта Рада будет состоять преимущественно из пророссийских отбросов, а также людей, которые будут их молчаливо поддерживать. Именно поэтому эта Рада как никогда нуждается в тех, кто сможет жестко противостоять пятой колонне. Если надо, не совсем дипломатическими путями, но эффективно", – отметил Андрей Билецкий.

По словам политика, в новом парламенте только объединенная фракция националистов будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности пойманных на коррупции чиновников времен Порошенко и Януковича.

В то же время Андрей Билецкий подчеркнул, что одним лишь попаданием в парламент политические амбиции "Национального Корпуса" и "Свободы" не ограничиваются.

"Сейчас на первом месте – попадание в парламент, борьба с пророссийскими силами. Но дальше перед нами стоят большие цели. Мы должны создать единый национальный патриотический блок, состоящий не только из правых националистических партий, но и из ветеранских организаций, волонтерских организаций, стартапов, культурных проектов. Мы должны не словами, а реальными делами показать, как мы собираемся строить и защищать нашу Украину. Со своей стороны я обещаю, что выложусь ради этого на сто процентов", – пообещал Андрей Билецкий.

Напомним, 9 июня в Киеве состоялся съезд политической партии "Национальный Корпус" и ВО "Свобода", во время которого стороны подписали меморандум об объединении. Это означает, что в досрочных парламентских выборах партии примут участие в составе единой политической силы.