Массовые обыски в оккупированном Крыму: российские силовики задержали восемь крымских татар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

В Алуште задержаны Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров, в селе Малый Маяк – Руслан Месутов, в селе Изобильное – Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины. Халилов подозревается в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Алуште (ч. 1 ст. 205.5 Уголовного кодекса России). По версии следствия, в этой ячейке состоят Кантемиров и Нагаев.

В селе Зуя Белогорского района задержан активист Айдер Джеппаров, в Белогорске – Риза Омеров. Его отец Энвер Омеров задержан ранним утром по дороге в Ростов-на-Дону. Энвер Омеров ехал на судебное заседание по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" вместе с дочерью Фатмой Исмаиловой, супругой политзаключенного Айдера Исмаилова. Сотрудник ФСБ сообщил, что Энвера Омерова повезут в управление российского МВД в Керчи, однако по прибытию Исмаиловой сказали: что отца не привозили. По состоянию на данный момент, не известно, где находится Энвер Османов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В поселке Строгоновка под Симферополем задержан Эскендер Сулейманов, брат политзаключенного Руслана Сулейманова, арестованного в ходе массовых обысков 27 марта 2019 года. По информации активистов общественного объединения, обыск проводил следователь Сергей Махнев, возглавляющий следственную группу по второму симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир". В ходе обыска Махнев заявил, что дело Эскендера Сулейманова объединят с уголовным делом, по которому проходит его брат.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее крымскотатарские активисты сообщили, что в Крыму российские силовики проводят обыски в нескольких районах.