Цена оформления "паспортов "Л/ДНР"" у посредников преодолела отметку в $500, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп, руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

"Цена оформления "паспортов ДНР-ЛНР" (необходимы для подачи документов на "гражданство РФ") у посредников "в комплексе" с услугой подготовки и подачи документов на российское гражданство преодолела отметку в 500 американских долларов. Цена продолжает расти", - написал он.

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Вместе с тем, по его словам, в "ДНР" и "ЛНР" отмечается рост цен на топливо.

"Местные оккупационные администрации утверждают, что это связано с "переходом на внутрироссийские рыночные цены" (якобы такова цена на российских топливных биржах)", - сообщил Тымчук.

Напомним, Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Тем временем в Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.









