В Гааге стартуют слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Слушания вступительного заявления РФ назначены на 10 часов утра по местному времени. Ожидается, что в течение дня представители России будут представлять свои возражения.

Украина представит суду свои аргументы 11 июня. Второй этап слушаний - прения сторон - продлится 13 и 14 июня.

Напомним, арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

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