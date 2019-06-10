Шефир о посещении Пинчуком АП: Хотели уговорить Леонида Даниловича участвовать в Минском процессе, и он нам помог в этом

Об этом он сообщил изданию theБабель, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку мы хотели уговорить Леонида Даниловича участвовать в Минском процессе, и он нам помог в этом, и все. И слава Богу, Леонид Данилович согласился, потому что мы считаем, что есть шансы. А Леонид Данилович сказал, что когда возвращался и смотрел в глаза некоторым людям (до своего возвращения туда), видел отсутствие желания решить вопрос", - отметил он.

Кроме того, Шефир рассказал, что Кучма согласился на предложение только после того, как спросил Зеленского: "Вы будете? Я у вас в глазах это буду видеть?", - на что получил утвердительный ответ.

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Ранее журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач сообщил, что вечером 31 мая бизнесмен Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию Президента Владимира Зеленского. Кроме того, журналисты заметили авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Кучмы возле тех же ворот Администрации Президента Зеленского, также во вторник, 28 мая.

3 июня на брифинге пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что Пинчук приезжал к АП 31 мая вместе с Кучмой, чтобы обсудить с Зеленским предложение Кучме возглавить Трехстороннюю контактную группу от Украины.