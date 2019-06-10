Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.06.19 12:15

Партия Ляшко выдвинула кандидатов в нардепы по 90 мажоритарным округам

"Радикальная партия" Олега Ляшко выдвинула кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в парламент по 90 одномандатным округам.

ляшко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Претендентов на членство в парламенте от партии по мажоритарным округам утвердил в понедельник съезд политической силы, который прошел в Киеве у памятника Тарасу Шевченко.

Кроме того, делегаты съезда уполномочили Евгения Видмиша представлять "Радикальную партию" в Центральной избирательной комиссии на внеочередных выборах. Согласно информации на сайте Верховной Рады, в настоящее время Видмиш является помощником народного депутата из фракции "Радикальной партии" Алексея Кириченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина": в список попали Тарута и Наливайченко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100