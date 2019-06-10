Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.06.19 14:36

Хорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды "Малиш"

Хорольский завод детских продуктов питания, который выпускает специальную детскую воду ТМ "Малиш", полностью придерживается повышенных требований по контролю качества воды для детей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается в сообщении, на заводе введена и сертифицирована интегрированная система управления качеством и безопасностью ISO, HACCP и HALAL, что соответствует требованиям международных стандартов. Это позволяет максимально контролировать качество при производстве детской воды.

Кроме того, производитель изначально учел все специальные требования, которые предъявляются к воде для детей.

"Вода ТМ "Малиш" добывается из собственных артезианских скважин глубиной 175 м, имеет естественно сбалансированный состав, не поддается искусственной минерализации, не содержит консервантов и антибиотиков. А сами скважины расположены непосредственно на месте производства, что позволяет сохранить все полезные свойства воды, необходимые для растущего организма ребенка", - отмечается в сообщении.

Благодаря высокому качеству, вода ТМ "Малиш" уже успела получить знак отличия Центра экспертиз Тест.

Специальная вода должна быть абсолютно безопасной на микробиологическом уровне (гарантированное отсутствие вредных примесей и микроорганизмов), поскольку она может использоваться для приготовления детских смесей, каш, разведения чая и др.

Также такая вода должна иметь в своем названии слово "детская".

Хорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды Малиш 01
Хорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды Малиш 02
Хорольский завод придерживается всех требований по контролю качества при производстве воды Малиш 03

Новость публикуется на правах рекламы

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100