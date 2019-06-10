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10.06.19 13:23

Массовые обыски в оккупированном Крыму: украинские правоохранители открыли уголовное производство

Прокуратура автономной республики Крым открыла уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков на оккупированном полуострове.

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Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

"Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища)", – говорится в сообщении.

Как сообщается, в случае подтверждения информации о задержании лиц в которых проводились обыски, действиям российских силовиков будет предоставлена дополнительная правовая оценка.

Ранее крымскотатарские активисты сообщили, что в Крыму российские силовики проводят обыски в нескольких районах. Российские силовики задержали восемь крымских татар.

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