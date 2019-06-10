Россия готовит свержение проевропейской коалиции в Молдове, - Бутусов

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Правительственный кризис в Молдове - Россия готовит свержение проевропейской коалиции, смену политического курса. Украина должна продумать свою стратегию действий, если мы позволим РФ укрепить Додона в Молдове, Путин сможет удержать Приднестровье. И наши расходы на безопасность по итогу возрастут", - отметил Бутусов.

Он считает, что национальные интересы Украины "требуют ликвидации оккупированного РФ военного плацдарма в Приднестровье".

Бутусов напомнил, что оттуда действуют против Украины российские спецслужбы, незаконные вооруженные формирования.

"Украина выставила вокруг Приднестровья совместные с Молдовой таможенные и пограничные посты - но этого недостаточно. Нужно более активное вмешательство. Надо обрезать коррупционные связи российских спецслужб с украинскими политиками", - написал он.

Бутусов считает, что давно пора "снова ввести санкции против Молдавского металлургического завода, которые были сняты в 2019-м благодаря коррупционным связям "директора Одессы" Владимира Галантерника".

Также, по его словам, нужно запретить въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами.

Кроме того, обеспечить "поддержку антироссийских партий и проевропейских партий в ходе кризиса всеми возможными способами" и "поставить соответствующие задачи руководству наших разведывательных служб. Необходимо приложить все ресурсы, чтобы создать проблемы российской агентуре в Молдове".

"РФ должна понимать, что в ответ на вмешательство во внутренние дела Молдовы, Украина будет усиливать свое давление и будет поддерживать тех, кто борется с Москвой", - отметил Бутусов.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.