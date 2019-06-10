Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам в Сирии: 6 мирных жителей погибли, еще 39 - ранены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на волонтерскую организацию Управление гражданской обороны Сирии ("Белые каски").
Как сообщили в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски"), минувшей ночью авиаударам подверглись район Хан-Шейхун, населенный пункт Темания, селения Шейх Идрис, Мааршурин и Эт-Тух в провинции Идлиб, а также районы Латамине и Кефер Зита на севере провинции Хама.
В управлении опасаются возможного роста числа жертв.
Источники в сирийской оппозиции сообщили, что авиаудары по Хан-Шейхуну, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин нанесли ВКС России.
"Два самолета поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим", - сообщили в оппозиции.
В мае в результате обстрелов и авиаударов сил режима Башара Асада, поддерживающих их проиранских террористических группировок и ВКС России по Идлибу погиб 231 мирный житель, в том числе 59 детей, еще 659 получили ранения.
На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Войска режима Башара Асада в нарушение положений Сочинского меморандума по Идлибу систематически подвергают обстрелу населенные пункты, расположенные в зоне деэскалации.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.