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10.06.19 13:48

Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам в Сирии: 6 мирных жителей погибли, еще 39 - ранены

ВВС режима Башара Асада и ВКС России нанесли удары по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате погибли шесть мирных жителей, еще 39 получили ранения.

сирия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на волонтерскую организацию Управление гражданской обороны Сирии ("Белые каски").

Как сообщили в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски"), минувшей ночью авиаударам подверглись район Хан-Шейхун, населенный пункт Темания, селения Шейх Идрис, Мааршурин и Эт-Тух в провинции Идлиб, а также районы Латамине и Кефер Зита на севере провинции Хама.

В управлении опасаются возможного роста числа жертв.

Источники в сирийской оппозиции сообщили, что авиаудары по Хан-Шейхуну, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин нанесли ВКС России.

"Два самолета поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим", - сообщили в оппозиции.

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В мае в результате обстрелов и авиаударов сил режима Башара Асада, поддерживающих их проиранских террористических группировок и ВКС России по Идлибу погиб 231 мирный житель, в том числе 59 детей, еще 659 получили ранения.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Войска режима Башара Асада в нарушение положений Сочинского меморандума по Идлибу систематически подвергают обстрелу населенные пункты, расположенные в зоне деэскалации.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

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