Токаев победил на выборах президента Казахстана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом объявил глава Центризбиркома Казахстана Константин Петров.

Явка на выборах составила 77,4%, самая высокая была в Алматинской области – 89%, а самая низкая – в Алма-Аты (52,2%).

Согласно предварительным итогам, за Токаева проголосовали 6,5 млн миллионов человек. У выдвинутого движением "Улт тагдыры" и позиционировавшего себя кандидатом от оппозиции Амиржана Косанова – 16,2%.

При этом независимые наблюдатели в Нур-Султане, Алма-Аты и Актау сообщали либо о победе на своих участках Косанова, либо о его высоких результатах. Генпрокуратура сообщала о всего 19 нарушениях по стране, среди которых было шесть вбросов.

Сам Косанов признал поражение уже после выхода экзит-полов ночью и объяснял результат отсутствием единой оппозиции и призывами к бойкоту голосования. Токаев назвал предвыборную компанию "спокойной" и "цивилизованной". "Это была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос", – говорится в заявлении на его сайте.

Читайте также: Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана и предложил переименовать Астану в Нурсултан

Также сообщается, что в день выборов в крупнейших городах, Нур-Султане и Алма-Аты, прошли митинги оппозиции, на которых задержали более 500 человек. Первый замглавы МВД Марат Кожаев назвал участников акций протеста "провокаторами" и "радикально настроенными элементами", пытавшимися "дестабилизировать общественную обстановку".