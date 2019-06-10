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10.06.19 14:23

"Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева (обновлено)

Партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" огласила свой избирательный список на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

"Гражданская позиция" огласила первую пятерку партии: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко. В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

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Как сообщает Гриценко в Facebook, в список также вошли:

Также "Гражданская позиция" выдвинула кандидатов в 40 мажоритарных округах.

В мажоритарных списках "Гражданской позиции" на Львовщине есть нардеп Тарас Стецькив, замглавы Львовского облсовета Владимир Гирняк, экс-министр здравоохранения Олег Мусий и бывший народный депутат Олег Канивец.

В Киеве будут баллотироваться сын Анатолия Гриценко, Алексей, и экс-глава Одесской организации партии "Удар" Андрей Юсов.

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