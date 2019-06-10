Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По его словам, перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.

"В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер", - отметил он в своей колонке на Лига.Бизнес.

По словам Кубива, для тех, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы анкеты, которая будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете.

"Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическом количестве жителей и другую информацию без ее персонализации", - написал вице-премьер.

Он сообщил, что после анализа эффективности такого способа можно будет провести не только перепись населения в 2020 году, но и перейти к следующему этапу - цифровизации других подобных мероприятий - от электронных опросов по важным вопросам до до выборов президента или Верховной Рады через смартфон.

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"Главное, что мы уже начали этот процесс", - заключил Кубив.

Кабмин назначил плановую перепись населения на 2020 год. По предварительным подсчетам, она обойдется госбюджету в 2 млрд грн. Предыдущий раз она проводилась в 2001 году. По ее результатам было установлено, что в Украине проживает 48,5 млн человек.

Данные о фактической численности населения являются базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количестводетских садов, школ и медучреждений.