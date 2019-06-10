Период полного распада химикатов, попавших в Рось, трое суток. Не существует никакой опасности для жителей бассейна реки, - Украинский гидрометеорологический институт

В акваторию реки Рось попало 860 литров химикатов, заявил 10 июня на брифинге директор Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Владимир Осадчий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Уже выяснили 11 химических веществ, которые попали в водную среду… Попало 860 литров инсектицидов, средств защиты растений, а также стимуляторов роста… Эти химические вещества, к счастью для жителей Украины и к счастью для жителей городов, расположенных на реке Рось, – это все фосфорорганические соединения, нестойкие. Период биодеградации и трансформации до углерода и азота – трое суток", – рассказал Осадчий.



Он добавил, что из 153 кг опасных веществ, которые попали в водоем в Винницкой области, непосредственно в реку Рось могло попасть максимум 10 кг за счет растворения и абсорбции, а в Белоцерковском водохранилище концентрация опасного вещества может быть "одна миллионная или одна миллиардная часть".

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"По нашим расчетам, опасности для закрытия Белоцерковского хранилища не существует", – добавил Осадчий.



По его словам, в верховьях реки Рось в период с 5-го по 10 июня выпало много осадков, и это также способствует абсорбции и растворению опасных веществ.



Осадчий спрогнозировал, что к вечеру 11 июня анализы проб воды вообще не покажут наличия химикатов.



"Не существует никакой опасности для жителей бассейна реки Рось", – сказал он.

Как сообщалось, 9 июня около 5 часов в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с дальнейшей утечкой в Рось.

Представители Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории и Киевской областей.

Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, поэтому водоснабжения в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных источников.