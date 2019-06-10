Подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука освободили из-под стражи

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Автономной республики Крым.

"Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, соответственно, он освобожден из-под стражи", - сказано в сообщении.

Адвокат настаивал на том, что Чернобук является действующим судьей. Дело в том, что он был уволен постановлением Верховной Рады от 29 сентября 2016 года "Об увольнении судьи". А 29 ноября 2018 года Верховный суд признал это постановление противоправным и отменил его.

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В пресс-службе прокуратуры отметили, что отмена постановления ВР не является основанием для восстановления на должности судьи. "То есть, лицо не получило статус судьи", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

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Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3127908