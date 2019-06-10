Администрация президента рассматривает вариант переезда в Украинский дом

Об этом рассказала LB.ua пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сначала Мендель сказала, что АП хотят перенести подальше от центра и что "Украинский дом" под заданные критерии не подходит, но позже подтвердила, что такой вариант действительно рассматривается.
В архитектурном бюро 33BY сказали, что они "предоставляют консультации" и "комментировать пока нечего".
Ранее журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа написала в Facebook, что АП рассматривает вариант переезда в Украинский дом.
О таком варианте стало известно, когда в Украинский дом пришли пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали что-то фотографировали из окна. Липа написала, что под АП могут забрать этажи Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты".
Как известно, еще одно возможное место для переезда АП - конгрессно-выставочный центр Парковый, известный как "вертолетная площадка Януковича".