Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.06.19 16:18

Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. СКРИНШОТ

Российский солдат Дмитрий Грицюк из Санкт-Петербурга летом 2014 года выложил в социальной сети Вконтакте фото и видео с убитыми украинскими военными. В частности, на видеозаписи он прогуливается возле тел убитых украинцев и комментирует происходящее.

1 августа 2014 года главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал пост в Facebook, за который его забанили на месяц в июне 2019-го.

Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 01

Главный редактор тогда сообщил на своей страничке в Facebook, что в офис позвонил один известный украинский бизнесмен и сообщил, что готов заплатить 200 тыс долларов США за голову печально известного военнослужащего ВС РФ Дмитрия Грицюка из Санкт-Петербурга, который фотографировался на фоне истерзанного тела украинского десантника.

Также читайте: Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Крук, - замминистра Золотухин

"Моя компания оказывает серьезную поддержку армии, милиции, Нацгвардии и СБУ. Но я хотел бы из своих личных средств назначить еще одну награду. То подразделение вооруженных сил, правоохранительных органов либо спецслужб Украины, которое возьмет живым или мертвым российского подонка Дмитрия Грицюка, получит премию в размере 200 тысяч долларов. Средства будут переданы на счет независимого фонда в банке", - сообщил летом 2014-го Бутусову бизнесмен.

В письме бизнесмен пояснил, что объявил такую награду, так как "шокирован фото и видео, где российский военнослужащий из Санкт-Петербурга Дмитрий Грицюк глумится над телами украинских десантников".

Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агресси на Донбассе и оккупацию Крыма. 2 месяца назад Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки. 

Напомним, Грицюк опубликовал фото и видео после боя в Шахтерске, в результате которого погибли бойцы ВСУ.

Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 02

Смотрите также: "Танк, БМП, БРДМ и стрелковое оружие. Почти все российское", - житомирские десантники показали захваченные у террористов трофеи. ВИДЕО

Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 03

Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 04

Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 05Facebook забанил главреда Цензор.НЕТ Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100