Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва. ИНФОГРАФИКА

Результаты исследования опубликованы на сайте ЧЕСНО, информирует Цензор.НЕТ.

Для анализа применялись 6 критериев. Пять из них - негативные: прогулы, кнопкодавство, поддержка антидемократических инициатив, "гречкосейство" и фигурирование в антикоррупционных расследованиях. Шестой - позитивный: поддержка политических реформ.

Наименее добропорядочными депутатами, по версии ЧЕСНО, оказались Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий (Воля народа), Антон Яценко, Антон Киссе, Владимир Зубик (Видродження) и Александр Нечаев (Оппозиционный блок).

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Наиболее добропорядочные нардепы - Сергей Соболев, Алена Шкрум, Алексей Рябчин (Батькивщина), Наталья Новак, Оксана Юринец (БПП), Лев Пидлесецкий, Александр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Александр Опанасенко, Татьяна Острикова, Ирина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Алексей Скрипник, Егор Соболев ("Самопомощь"), Остап Еднак, Наталья Веселова, Светлана Залищук, Павел Кишкар, Сергей Лещенко, Виктория Пташник, Оксана сыроедов и Виктор Чумак (внефракционные), - считают в движении.

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