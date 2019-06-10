Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.06.19 16:36

Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва. ИНФОГРАФИКА

ЧЕСНО оценило депутатов по шести критериям и составило списки наиболее и наименее добропорядочных народных избранников в Верховной Раде восьмого созыва.

депутат,вр,рада,верховная

Результаты исследования опубликованы на сайте ЧЕСНО, информирует Цензор.НЕТ.

Для анализа применялись 6 критериев. Пять из них - негативные: прогулы, кнопкодавство, поддержка антидемократических инициатив, "гречкосейство" и фигурирование в антикоррупционных расследованиях. Шестой - позитивный: поддержка политических реформ.

Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва 01

Наименее добропорядочными депутатами, по версии ЧЕСНО, оказались Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий (Воля народа), Антон Яценко, Антон Киссе, Владимир Зубик (Видродження) и Александр Нечаев (Оппозиционный блок).

Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва 02

Читайте на Цензор.НЕТ: "Может произойти все", - Стефанчук о решении КС по указу Зеленского о роспуске Рады

Наиболее добропорядочные нардепы - Сергей Соболев, Алена Шкрум, Алексей Рябчин (Батькивщина), Наталья Новак, Оксана Юринец (БПП), Лев Пидлесецкий, Александр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Александр Опанасенко, Татьяна Острикова, Ирина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Алексей Скрипник, Егор Соболев ("Самопомощь"), Остап Еднак, Наталья Веселова, Светлана Залищук, Павел Кишкар, Сергей Лещенко, Виктория Пташник, Оксана сыроедов и Виктор Чумак (внефракционные), - считают в движении.

Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва 03

Также на Цензор.НЕТ: Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100