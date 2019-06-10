Зеленский издал указ о конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от Украины, отменив похожий указ Порошенко

Об этом говорится в указе президента №356 от 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Зеленский признал утратившими силу указы Петра Порошенко №1043 от 1 ноября 2007 года "О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" и №100 от 4 апреля 2019 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

Зеленский также утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить тестирование участников конкурса, чтобы определить уровень владения ими официальными языками Совета Европы, а также по результатам конкурса - внести список кандидатов в СЕ.

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С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины являлась Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года. В начале апреля Порошенко также объявлял конкурс на эту должность.