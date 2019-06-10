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10.06.19 16:58

Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет на заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду.

"Завтра в 10.00 иду в Конституционный суд Украины", - написал Зеленский на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Вы знаете, меня пригласили на это заседание", - отметил Президент в видеообращении.

Он указал, что это впервые за 28 лет, когда президент придет на заседание КС.

Как сообщается на сайте КС, для участия в судебном заседании приглашены представители 62 народных депутатов Украины, которые обратились в Суд с конституционным представлением, Президент Украины и представитель Верховной Рады Украины.

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