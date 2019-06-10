Пограничники задержали на ПП "Каланчак" украинца с георгиевской лентой, который разыскивался за избиение и выезжал в РФ по Крымскому мосту

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на контрольный пункт "Каланчак" из Крыма в направлении материковой части Украины прибыл украинец, у которого пограничники сначала обнаружили в паспорте запрещенную георгиевскую ленту. Мужчина сообщил о том, что о запрете он якобы не знал. Также во время проверки документов пограничники установили, что гражданин разыскивается правоохранительными органами Черниговской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "умышленное тяжкое телесное повреждение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе опроса пограничники установили, что этот гражданин, находясь в оккупированном Крыму, совершил выезд в Российскую Федерацию через так называемый керченский мост. То есть нарушил государственную границу, ответственность за что предусмотрено статьей 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На нарушителя военнослужащие составили админпротокол и в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.

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