Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о рынке электроэнергии

Об этом свидетельствует проект на сайте №10376 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии".

Отметим, глава государства определил закон как неотложный. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

В настоящий момент текст закона отсутствует на сайте парламента.

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Как сообщалось, на заседании Кабинета министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".