В речке Рось нашли следы 11 химикатов, но их содержание не превышает норму

Об этом свидетельствуют результаты анализа воды, проведенного Государственной экологической инспекцией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг / дм3 в пруду Барском и г. Фоса; 3,08 мг / дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг / дм3); сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, p. Фоса, р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса; содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в р. Рось (с. Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг / дм3 ", - отмечают экологи.

Сейчас инспекцией в Винницкой области проводятся измерения остальных показателей в лабораторных условиях.

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Наблюдение за качественным состоянием ставка Барского, рек Фоса и Рось продолжает. Его результаты будут обнародованы.

Напомним, прошлой ночью в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попал инсектицид.

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В 23 ч. 9 июня прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).