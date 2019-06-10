Коалиция распалась после выхода из нее фракции "Радикальной партии" в 2016-м, - Вениславский о юридическом основании роспуска Рады Зеленским

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в КС Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

"Главный тезис завтрашнего судебного процесса – это то, что юридическая сторона указа про роспуск парламента была максимально выверена. Конституция позволяет президенту досрочно прекращать полномочия Верховной Рады. Были проведены консультации с представителями и лидерами фракций", - подчеркнул Вениславский.

По его словам юридическим обоснованием указа стало отсутствие коалиции в Раде с 2016 года. "Это обоснование много раз цитировалось во время консультаций президента с представителями парламентских фракций, оно озвучивалось не только президентом, но и представителями фракций, которые признали что коалиция отсутствует более двух лет", - добавил юрист.

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Лидеры парламентских фракций в Раде под стенограмму в публичных выступлениях неоднократно говорили о том, что коалиции не существует с 2016. Это стало главным основанием для указа президента о роспуске парламента.

"Коалиция "Европейская Украина" окончательно прекратила свое существование 29 марта 2016 когда из нее окончательно вышла фракция "Радикальной партии" Олега Ляшка. Это зафиксировано в стенограмме. Кроме того, 16 и 17 февраля 2016 года о выходе из коалиции заявляли фракции "Батькивщина" и "Самопомич", - заявил Вениславский.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.