Долги львовским шахтерам начнут погашать сегодня-завтра, - Мендель

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"В среду было выделено 300 млн гривен на зарплаты шахтерам. Из них первый транш, равный 41 млн гривен живых денег пройдет уже сегодня или завтра. Эти деньги не решают весь вопрос задолженности. Самая большая проблема заключается в том, что уголь слишком дорог для того, чтобы его покупал "Центрэнерго", сейчас цена составляет 2800 гривен (за тонну. - Ред.). Сейчас проходят переговоры между Министерством энергетики, "Центрэнерго" и "Львовуголь", чтобы снизить цену до 2400 гривен", - сказала она.

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"Президент делает все возможное, чтобы остановить ситуацию забастовки и покрыть долги, но это все же остается в рамках Кабинета министров", - сказала спикер президента.

Напомним, 10 июня во Львовской области около полусотни горняков перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков. Также шахтеры перекрыли дорогу возле села Воля-Высоцкая.