Пресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, в сообщении президента говорилось, что "Россия является страной-агрессором, которая контролирует вооруженные формирования на территории оккупированного Донбасса", и в связи с обострением конфликта Зеленский призвал уменьшить количество обстрелов на Донбассе.

При этом пресс-секретарь отметила, что "существует юридическая коллизия" относительно того, сколько участников представлено в Минском переговорном процессе, поскольку Россия настаивает, чтобы подконтрольные ей незаконные образования "ДНР" и "ЛНР" считались сторонами конфликта на Донбассе.



"Украина отстаивает такую точку зрения, что в Трехсторонней контактной группе существует только три стороны", - отметила Мендель и подчеркнула, что речь идет о России, Украины и ОБСЕ. "Мы говорим о том, что нет так называемых руководителей "ДНР/ЛНР", - сказала Мендель.

Она уточнила, что Россия участвует в переговорах как страна-агрессор.

"Этим высказыванием президент еще раз подтвердил позицию Украины о том, что Россия контролирует весь конфликт и приводит к конфликту на Донбассе. Поэтому мы не видим каких-то моментов, которые могли бы вызвать такой интерес к этой фразе", - добавила Мендель.

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Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.