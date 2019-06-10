Отравление на свадьбе: 18 человек попали во Львове в больницу

Об этом "Громадському" сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, информирует Цензор.НЕТ.

"В больницу в целом обратилось двадцать человек, восемнадцать из них госпитализировали. Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция. Все госпитализированные жаловались на тошноту и боль в живот ", - рассказала Тимко.

Состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Червона Рута".

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Полиция открыла по факту отравления уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - ограничение свободы на срок до трех лет.