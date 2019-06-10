95 кандидатов в депутаты уже зарегистрировались в ЦИК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК, зарегистрирован Александр Репьяк в одномандатном избирательном округе №13 (Винницкая область), Сергей Окунинца - №27, Александр Широких - №29, Олег Мороз - №30 и Владимир Хоришко - №39 (Днепропетровская область), Эдуард Бордунов - №45, Александр Ковалев - №51 и Сергей Сажко - №59 (Донецкая область), Алексей Данилов и Виталий Петренко - №66 (Житомирская область), Михаил Прасол - №76, Вячеслав Богуслаев - №77, Юрий Щуклин - №78 и Анатолий Васюк - №82 (Запорожская область), Василий Крутчак - №88 (Ивано-Франковская область), Вадим Шкаривский - №93 и Глеб Лирник - №94 (Киевская область), Александр Бережной - №106 (Луганская область), Богдан Дубневич и Орест Косык - №118 (Львовская область), Анатолий Нелюба - №147, Вячеслав Минязев и Андрей Река - №149 (Полтавская область), Игорь Шкурат - №161 (Сумская область), Сергей Мельник - №187 и Антонина Бойко - №191 (Хмельницкая область), Евгений Саража - №198 и Светлана Залищук - №199 (Черкасская область), Иван Попеску - №203 (Черновицкая область).

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Кроме того, ЦИК зарегистрировала выдвинутого партией "Народная правда" Артема Дуброва - №211 (Киев) и выдвинутого партией "Рідне місто" Тараса Бойко - №23 (Ривненская область).

Таким образом, зарегистрировано 88 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, и 7 кандидатов от политических партий.