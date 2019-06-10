КС опротестовал открытие дела по иску Шевчука о восстановлении в должности судьи

Об этом написал в Facebook сам экс-судья, передает Цензор.НЕТ.

"За день до судебного заседания узнал, что вечером в пятницу Конституционный суд Украины подал апелляцию на определение об открытии производства в деле по моему административному иску о восстановлении в должности судьи и главы суда. Безусловно, и Конституция, и Кодекс административного судопроизводства предусматривают такое право стороны", - сообщил Шевчук.

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Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.