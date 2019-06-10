Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об отсрочке введения рынка электроэнергии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на на Liga.net, об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"К сожалению, за 2 года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисным явлениям на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с тем разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям", - написал Герус в Фейсбуке.

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Кроме того, он сообщил, что глава государства подал еще один законопроект N10375 – "О внесении изменений в Закон "Об альтернативных источниках энергии".

По его словам, документом предлагается вернуть "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт.

"Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, очень несправедливо. Но такой закон, к сожалению, был принят и подписан предыдущим президентом Порошенко. Поэтому сейчас президент Зеленский инициирует, чтобы парламент исправил такую ​​ошибку и восстановил справедливость.

Обоим законопроектам присвоен статус неотложных.

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Напомним, согласно закону, запуск новой модели оптового рынка электроэнергии должен состояться 1 июля. Реформа энергорынка - одно из требований Евросоюза. Она предполагает переход к конкурентному механизму формирования цены и введение балансирующего рынка. При этом ЕС и другие международные партнеры, в частности ЕБРР и Всемирный банк, посоветовали отложить запуск нового рынка из-за неготовности отрасли. Участники рынка заявляют об угрозе его монополизации и резкого роста цен на электричество.