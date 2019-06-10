С начала суток 10 июня враг 5 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на вечернем брифинге пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:

дважды в районе села Водяное, по направлению от Пикуз и Ужовки - из крупнокалиберного пулемета;

Пищевик, от направления населенного пункта Верхнешироковское - со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Новотроицкое, с стороны населенного пункта Докучаевск - из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

В районе населенного пункта Зайцев, от направления Гольмовского - из минометов калибра 120 мм.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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