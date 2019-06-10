Украинский дипломат отправляется в Молдову из-за обострения политического кризиса в этой стране, - Климкин

Об этом глава МИД Павел Климкин написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы это очень пристально мониторим. Завтра в Кишиневе будет Виктор Криженивский, который отвечает за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте", - пообещал Климкин.

Министр выразил обеспокоенность увеличивающейся вероятностью ""добрых услуг" со стороны внешних игроков". "К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности", - добавил он.

"Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - подчеркнул Климкин.

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Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

Сегодня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.