Руководство ПАСЕ готовит встречу с российскими депутатами, детали раскрывать отказываются

Об сообщили в отделе коммуникации ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

После предыдущих контактов президент Ассамблеи Паскье в понедельник должна встретиться с представителями двух палат российского парламента. В ПАСЕ подчеркнули, что целью встречи является "продолжение диалога об отношениях между Парламентской ассамблеей и российским парламентом".

Отмечается, что эта встреча "особенно важна при принятии регламентным комитетом Ассамблеи проекта доклада о процессе принятия решений, который касается полномочий и права голоса национальных делегаций".

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия готова заплатить взнос в Совет Европы только после полного восстановления в правах

Напомним, 3 июня регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД в летней сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

Также на Цензор.НЕТ: "Ситуация в ПАСЕ близка к критической", - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ

Россия в июне 2017 прибегла к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не действуют с января 2015 года. Зато Россия спекулирует этим вопросом и заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

Читайте также: Мы были готовы к этому решению. С нашей стороны будет коррекция отношения к Совету Европы, - МИД Украины о возможном возвращении РФ в ПАСЕ