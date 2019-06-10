Цензор.НЕТ

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10.06.19 19:52

"Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине

Полиция задержала в Санкт-Петербурге двух активистов движения "Весна" Александру Лобовикову и Петра Трофимова за то, что они повесили на мосту баннер со словами "Путин: сказочный или реальный?".

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

На активистов составили административные протоколы по статье 20.2.2 КоАП об организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Баннеры активисты развесили еще 8 июня, приурочив акцию к Петербургскому международному экономическому форуму. Таким образом они протестовали против закона об оскорблении власти. Шесть баннеров были пустыми, на седьмом была надпись о Путине.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, эпитет "сказочный" применительно к Путину стал популярен после того, как россиянина оштрафовали за надпись "Путин - сказочный долбо#б" в интернете. Теперь слово "сказочный" заменяет критикам российского президента нецензурную лексику в его адрес.

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