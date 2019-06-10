В Нацкорпусе опровергли участие организации в конфликте на харьковском рынке "Барабашово"

Об этом говорится в заявлении харьковского отделения Нацкорпуса, опубликованного в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В организации утверждают, что СМИ и депутат Александр Фельдман (собственник ТЦ "Барабашово". - Ред.) распространили ложную информацию о том, что "Нацкорпус" пытался захватить магазин предпринимателя.

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Отметим, что 10 июня на facebook-странице ТЦ появилось сообщение, что пресс-служба политической партии "Национальный корпус" сегодня распространила заявление, которым подтвердила участие Нацкорпуса в силовом конфликте на территории ТЦ "Барабашово" 7 июня, в ходе которого пострадало 9 человек и был сильно избит журналист Вадим Макарюк, на данный момент находящийся в реанимации.

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Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.

Полиция открыла уголовные производства по факту нападения на журналиста по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.