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10.06.19 20:23

Торговца боеприпасами разоблачили на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции задокументировали несколько фактов сбыта боеприпасов 64-летним мужчиной.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, у него уже была судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины и ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконный оборот наркотических средств).

В течение мая-июня текущего года следователями Кременского отдела полиции под оперативным сопровождением работников криминальной полиции в рамках уголовного производства по ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) был разоблачен и задержан в порядке статьи 208 УПК Украины местный житель, который занимался сбытом взрывоопасных средств поражения и средств поражения ударно-дистанционного действия.

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Во время проведения обыска по месту его проживания было изъято значительное количество патронов к автоматическому огнестрельному оружию. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Торговца боеприпасами разоблачили на Луганщине, - Нацполиция 01

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Торговца боеприпасами разоблачили на Луганщине, - Нацполиция 02
Торговца боеприпасами разоблачили на Луганщине, - Нацполиция 03

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