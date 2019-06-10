Торговца боеприпасами разоблачили на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, у него уже была судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины и ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконный оборот наркотических средств).
В течение мая-июня текущего года следователями Кременского отдела полиции под оперативным сопровождением работников криминальной полиции в рамках уголовного производства по ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) был разоблачен и задержан в порядке статьи 208 УПК Украины местный житель, который занимался сбытом взрывоопасных средств поражения и средств поражения ударно-дистанционного действия.
Во время проведения обыска по месту его проживания было изъято значительное количество патронов к автоматическому огнестрельному оружию. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.