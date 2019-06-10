Украина сама не отстроит Донбасс, рассчитываем на возмещение убытков РФ и помощь ЕС, - Омелян

Об этом заявил чиновник в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.

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"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен из наших заводов", - сказал министр.

Как пример Омелян назвал завод "Лугансктепловоз", который, по его словам, был ограблен и вывезен русскими.

Комментируя новые дискуссии в Украине о возможности экономических связей с де-факто контролируемыми Россией отдельными регионами Донецкой и Луганской областей, министр сказал, что надеется на быстрое понимание новым президентом Владимиром Зеленским, что сотрудничество со страной-агрессором невозможно.

"Я очень надеюсь, что трансформация из такого президента, который готов искать компромисс с Россией, в президента, который отстаивает национальные интересы и понимает, что Россия никогда не будет другом Украины, а будет врагом, с которым максимально, что возможно - это вести диалог по отдельным вопросам, поставить на этом точку и вести Украину в ЕС и НАТО, если эта трансформация Зеленского будет очень быстрой, мы победим, мы не потеряем время", - сказал министр.

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Владимир Омелян сказал, что сейчас Киев сосредоточен на первой фазе - возвращении оккупированных Россией территорий Крыма и восточной части Донбасса, но уже обсуждаются планы с Еврокомиссией об инвестициях в такие проекты как строительство автомагистралей и скоростного железнодорожного сообщения на востоке Украины.