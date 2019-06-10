Украина сама не отстроит Донбасс, рассчитываем на возмещение убытков РФ и помощь ЕС, - Омелян

Об этом заявил чиновник в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
Он также сообщил, что Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.
"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен из наших заводов", - сказал министр.
Как пример Омелян назвал завод "Лугансктепловоз", который, по его словам, был ограблен и вывезен русскими.
Комментируя новые дискуссии в Украине о возможности экономических связей с де-факто контролируемыми Россией отдельными регионами Донецкой и Луганской областей, министр сказал, что надеется на быстрое понимание новым президентом Владимиром Зеленским, что сотрудничество со страной-агрессором невозможно.
"Я очень надеюсь, что трансформация из такого президента, который готов искать компромисс с Россией, в президента, который отстаивает национальные интересы и понимает, что Россия никогда не будет другом Украины, а будет врагом, с которым максимально, что возможно - это вести диалог по отдельным вопросам, поставить на этом точку и вести Украину в ЕС и НАТО, если эта трансформация Зеленского будет очень быстрой, мы победим, мы не потеряем время", - сказал министр.
Владимир Омелян сказал, что сейчас Киев сосредоточен на первой фазе - возвращении оккупированных Россией территорий Крыма и восточной части Донбасса, но уже обсуждаются планы с Еврокомиссией об инвестициях в такие проекты как строительство автомагистралей и скоростного железнодорожного сообщения на востоке Украины.