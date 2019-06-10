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10.06.19 21:13

Вор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом. ФОТО

Мужчина забрался в нежилую квартиру через балкон. Бдительные соседи вызвали полицию и нашли хозяев квартиру. Вора обнаружили под линолеумом на балконе.

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Жильцы дома заметили мужчину на крыше пятиэтажки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Информатор".

Они вызвали патрульных и сообщили полицейским, что в квартире уже давно никто не живет. Также соседи помогли найти хозяев жилья, которых вызвали на место. Вместе с ними приехали следователи. В присутствии хозяев патрульные открыли дверь.

Полицейские осмотрели квартиру и дошли до балкона. Там под линолеумом от них прятался мужчина. Хозяева квартиры сказали, что видят этого мужчину впервые. На нарушителя надели наручники и доставили в отделение полиции.

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Вор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом 01
Вор-домушник в Днепре пытался спрятаться от полиции под линолеумом 02

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