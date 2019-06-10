Полиция не установила причастных к краже химикатов, автомобиль с которыми перевернулся в приток Роси на Виннитчине

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадському заявила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Винницкой области Анна Олийнык, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, злоумышленники забрали номерные знаки, в том числе и спилили номера на кузове. Полиция предполагает, что злоумышленники заранее приготовили машину, но точно не знает, краденое это авто или нет.

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"Это усложняет задачу, но мы не прекращаем работать над ней", - отметила Олийнык.

Она добавила, что полиция предполагает, что злоумышленники намеренно подожгли автомобиль, потому что "заметали следы".

Также Олийнык рассказала, что в воду попало 350-400 литров химикатов.

Напомним, в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.

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В воде из реки Рось, в которую рухнул автомобиль с инсектицидом, нашли следы 11 химикатов. Их содержание находится в пределах нормы.