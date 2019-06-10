Снайперу "Омеги" Хмелю, подозреваемому в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, еще смягчили меру пресечения

Об этом журналисту Insider сообщил прокурор Игорь Земсков, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Смык рассматривала ходатайство о продлении меры пресечения и изменила режим - с круглосуточного на ночной домашний арест. Ходатайство подавала прокуратура о продлении меры. Браслет в течение 5 дней еще не обеспечило управление полиции. Мотивирует тем, что у них нет в наличии браслетов", - рассказал он.

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Мера пресечения действует до 9 августа. Кроме того, сам Хмель в ходе заседания сообщил, что ему необходимо работать, поскольку у него жена без работы. Он заявил, что у него на иждивении малолетний ребенок.

Напомним, Дмитрий Хмель служил в спецназе "Омега" во время событий Майдана. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмель находится в статусе подозреваемого. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

5 июня 2019 года Хмеля отпустили под домашний арест.

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